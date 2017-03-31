Прокуратура передаст в суд дела всех крымских депутатов, которые сотрудничали с Россией - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Дела всех депутатов Верховной Рады АР Крым, которые сотрудничали с Россией, будут в этом году переданы в суд. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Уверен, что в этом году все депутаты крымского парламента украинского государства, сотрудничавшие с оккупантами, их дела будут переданы в суд. Надеюсь, что уже в этом году суд примет окончательное решение”, — сказал Ю.Луценко.
Он добавил, что на сегодня уже есть 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, “которые голосовали в угоду оккупантам, прикрывая преступление по оккупации украинской территории”.
По его словам, сейчас прокуратурой АР Крым осуществляется расследование всех бывших депутатов Крыма.
“31 обвинительный акт направлен в суд, еще 10 нам суд разрешил проводить заочное расследование. В ближайшее время они (подозреваемые депутаты — ред.) получат обвинительные документы, которые передадутся в суд”, — уточнил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, обвинительные акты по 17 экс-депутатам Крыма, которые способствовали оккупации, направлено в суд.