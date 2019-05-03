Прокуратура передала до суду справу про ДТП в якій загинув чемпіон з мотокросу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прокуратура Харківської області направила до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно підозрюваної у смертельній аварії, в якій загинув 19-річний велосипедист. Про це УНН повідомили у прес-службі облпрокуратури.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, 58-річній жінці інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 КК України та ч. 1 ст. 135 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, та завідоме залишення потерпілого без допомоги).
Нагадаємо, подія трапилася 6 липня минулого року біля в’їзду до Обласної клінічної лікарні на пр. Незалежності у Харкові. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, повертаючи ліворуч, порушила правила дорожнього руху та збила велосипедиста. При цьому жінка не вжила жодних заходів, щоб допомогти потерпілому. Вона не викликала медиків та навіть не звернулася з таким проханням до свідків. Від отриманих травм юнак помер у лікарні того ж дня. Як стало відомо згодом, загиблим вивявся чемпіон України з мотокросу Андрій Бессонов.
Якщо провина жінки буде доведена в суді, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.