Прокуратура направила в суд справу екс-керівника Одеського СІЗО

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ОДЕСА-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Одеського СІЗО, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, направлено до суду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

"За даними слідчих прокуратури, недбале ставлення до своїх обов’язків керівництвом пенітенціарної установи виразилося у неналежній організації несення служби підпорядкованими працівниками та неналежному контролі за додержанням режимних вимог на об’єкті", - зазначили у відомстві.

За матеріалами обвинувального акту, це дозволило арештанту, який усупереч вимогам закону тривалий час проживав на господарському подвір’ї CІЗО та мав у вільному користуванні заборонені колото-ріжучі предмети, безперешкодно здійснити свої злочинні наміри та позбавити життя співробітницю пенітенціарної установи.

Нагадаємо, у серпні цього року арештант убив співробітницю Одеського СІЗО: розчленував її тіло та викинув до сміттєвого контейнера.

Українські Національні Новини

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