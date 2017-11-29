Прокуратура направила в суд справу екс-керівника Одеського СІЗО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Одеського СІЗО, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, направлено до суду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"За даними слідчих прокуратури, недбале ставлення до своїх обов’язків керівництвом пенітенціарної установи виразилося у неналежній організації несення служби підпорядкованими працівниками та неналежному контролі за додержанням режимних вимог на об’єкті", - зазначили у відомстві.
За матеріалами обвинувального акту, це дозволило арештанту, який усупереч вимогам закону тривалий час проживав на господарському подвір’ї CІЗО та мав у вільному користуванні заборонені колото-ріжучі предмети, безперешкодно здійснити свої злочинні наміри та позбавити життя співробітницю пенітенціарної установи.
Нагадаємо, у серпні цього року арештант убив співробітницю Одеського СІЗО: розчленував її тіло та викинув до сміттєвого контейнера.