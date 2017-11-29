Прокуратура направила в суд дело экс-руководителя Одесского СИЗО

"По данным следователей прокуратуры, небрежное отношение к своим обязанностям руководством пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте", - отметили в ведомстве.

По материалам обвинительного акта, это позволило арестанту, который вопреки требованиям закона длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО и имел в свободном пользовании запрещены колото-режущие предметы, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения.

Напомним, в августе этого года арестант убил сотрудницу Одесского СИЗО: расчленил ее тело и выбросил в мусорный контейнер.