Прокуратура направила до суду справи щодо екс-депутатів ВР Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прокуратурою Криму направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за підозрою у державній зраді. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
Так, прокуратурою Криму за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Запорожця П.П., Ковітіді О.Ф., Зайцева П.Д., які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
“У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення “Республіка Крим”, — повідомили у прокуратурі.
Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.