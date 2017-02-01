Прокуратура направила в суд дела в отношении экс-депутатов ВР Крыма

Так, прокуратурой Крыма по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Запорожца П.П., Ковитиди А.Ф., Зайцева П.Д., обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - сообщили в прокуратуре.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.