Прокуратура наполягатиме на заставі для ексначальника Одеської філії АМПУ Соколова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді застави в розмірі понад 5 млн грн для ексначальника Одеської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Михайла Соколова, якого підозрюють у завданні збитків держпідприємству у сумі понад 21,36 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“(Прокуратура проситиме для Соколова — ред.) заставу у розмірі 5 млн 339 тис. 80 гривень з покладанням процесуальних обов’язків”, — повідомила Постолюк.
У пресслужбі ВАКС також повідомляється, що Соколову обиратимуть запобіжний захід о 16:00 30 січня.
Нагадаємо, колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства “Адміністрація морських портів України” Михайлу Соколову повідомлено про підозру у мільйонних зловживаннях.