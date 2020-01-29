Прокуратура будет настаивать на залоге для экс-начальника Одесского филиала АМПУ Соколова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде залога в размере более 5 млн грн для экс-начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Михаила Соколова, которого подозревают в нанесении ущерба госпредприятию в сумме более 21,36 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"(Прокуратура будет просить для Соколова - ред.) залог в размере 5 млн 339 тыс. 80 гривен с возложением процессуальных обязанностей", - сообщила Постолюк.
В пресс-служба ВАКС также сообщается, что Соколову будут выбирать меру пресечения в 16:00 30 января.
Напомним, бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Михаилу Соколову сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях.