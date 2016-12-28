Прокуратура на Запоріжжі розслідує факти постачання товарів військового призначення до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура на Запоріжжі розслідує факти постачання посадовими особами ПАТ “Запорізький завод “Перетворювач” товарів військового призначення до Росії. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Встановлено, що посадовими особами підприємства у минулому році забезпечено поставку товарів військового призначення одній з компаній Російської Федерації.
Крім того, за даними фінансової звітності, 99% надходжень підприємства — кошти від експорту продукції переважно російським підприємствам.
У подальшому продукція використовується для оснащення армії та військо-морських сил РФ, у тому числі зарядних пристроїв для підводних човнів.