Прокуратура на Вінниччині взяла під контроль розслідування смерті дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прокуратурою Вінницької області взято на контроль стан розслідування за фактом смерті малолітньої дитини, 2015 року народження, яка померла у відділені дитячої клінічної лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.
Так, повідомляється, що дівчинка 16.01.2017 року померла у відділені анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, куди була доставлена у важкому стані з Мурованокуриловецької лікарні планового лікування.
Кримінальне провадження було зареєстровано 23.12.2016 року Могилів-Подільською місцевою прокуратурою за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками за ч.2 ст.140 КК України.
Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом смерті дитини.
Наразі у кримінальних провадженнях проводяться необхідні слідчі дії.