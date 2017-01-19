Прокуратура Винницкой области взяла под контроль расследование смерти ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Прокуратурой Винницкой области взято на контроль состояние расследования по факту смерти малолетнего ребенка, 2015 года рождения, который умер в отделении детской клинической больницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Так, сообщается, что девочка 16.01.2017 года умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы, куда была доставлена в тяжелом состоянии из Мурованокуриловецкой больницы планового лечения.
Уголовное производство было зарегистрировано 23.12.2016 года Могилев-Подольской местной прокуратурой по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками по ч.2 ст.140 УК Украины.
Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту смерти ребенка.
Сейчас по уголовным производствам проводятся необходимые следственные действия.