Прокуратура Винницкой области взяла под контроль расследование смерти ребенка

Так, сообщается, что девочка 16.01.2017 года умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы, куда была доставлена в тяжелом состоянии из Мурованокуриловецкой больницы планового лечения.

Уголовное производство было зарегистрировано 23.12.2016 года Могилев-Подольской местной прокуратурой по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками по ч.2 ст.140 УК Украины.

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту смерти ребенка.

Сейчас по уголовным производствам проводятся необходимые следственные действия.