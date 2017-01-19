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Прокуратура Винницкой области взяла под контроль расследование смерти ребенка

Прокуратура Винницкой области взяла под контроль расследование смерти ребенка

Киев • УНН

 • 8079 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Прокуратурой Винницкой области взято на контроль состояние расследования по факту смерти малолетнего ребенка, 2015 года рождения, который умер в отделении детской клинической больницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Так, сообщается, что девочка 16.01.2017 года умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы, куда была доставлена в тяжелом состоянии из Мурованокуриловецкой больницы планового лечения.

Уголовное производство было зарегистрировано 23.12.2016 года Могилев-Подольской местной прокуратурой по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками по ч.2 ст.140 УК Украины.

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту смерти ребенка.

Сейчас по уголовным производствам проводятся необходимые следственные действия.

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