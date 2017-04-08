Прокуратура Молдови: один із замовників вбивства В.Плахотнюка перебуває в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронні органи Молдови підтвердили інформацію про затримання членів міжнародного злочинного угруповання, яке планувало замах на лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка. За попередніми даними, замах на політика замовили двоє громадян Молдови, один з яких перебуває в Москві, передає УНН з посиланням на Newsmaker.
Затримання членів злочинного угруповання відбувалося синхронно в Кишиневі та Києві. Як розповів прокурор прокуратури країни з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ Віталій Бусуйок, молдавським правоохоронним органам вдалося затримати вісім осіб, шість з яких - громадяни Молдови, які мають громадянства й інших країн, а двоє - громадяни України. У більшості з них вже є судимості. У Києві були заарештовані дев'ять членів злочинного угруповання. В.Бусуйок уточнив, що громадяни України, затримані в Кишиневі, проходили спеціальну підготовку на Донбасі і були спрямовані в Молдову для організації замовного вбивства.
За словами прокурора, між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі і завдання.
"Нам вдалося виявити двох замовників замаху. Обидва вони - громадяни Молдови. Один з них перебуває в Москві", - розповів він.
Прокурор уточнив, що замовник, який перебуває в Москві, - кримінальний авторитет, який має великий вплив як в Молдові, так і в Росії. Імена замовників В.Бусуйок відмовився називати в інтересах слідства. Прокурор також не назвав і можливі мотиви замаху на В.Плахотнюка. За його словами, про це можна буде говорити вже за підсумками розслідування.
Одночасно з затриманнями в Кишиневі проходили обшуки. В результаті були виявлені чотири гранати, два пістолета з глушником, кілька рацій, камуфляжне спорядження, одноразові мобільні телефони, комп'ютери та документи, які містять цінні для слідства записи.
Як зазначається, всього у цій справі вже заарештовано 17 осіб в Молдові і Україні. Серед затриманих в Молдові учасників злочинного угруповання є як безпосередні виконавці, так і посередники. Їм вже пред'явлені різні обвинувачення, в тому числі - замах на вбивство. Їм загрожує від 15 до 20 років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, в ДПСУ повідомили, що найняті для вбивства В.Плахотюка координувалися з ФСБ РФ.