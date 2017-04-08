Прокуратура Молдови: один із замовників вбивства В.Плахотнюка перебуває в Москві

Затримання членів злочинного угруповання відбувалося синхронно в Кишиневі та Києві. Як розповів прокурор прокуратури країни з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ Віталій Бусуйок, молдавським правоохоронним органам вдалося затримати вісім осіб, шість з яких - громадяни Молдови, які мають громадянства й інших країн, а двоє - громадяни України. У більшості з них вже є судимості. У Києві були заарештовані дев'ять членів злочинного угруповання. В.Бусуйок уточнив, що громадяни України, затримані в Кишиневі, проходили спеціальну підготовку на Донбасі і були спрямовані в Молдову для організації замовного вбивства.

За словами прокурора, між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі і завдання.

"Нам вдалося виявити двох замовників замаху. Обидва вони - громадяни Молдови. Один з них перебуває в Москві", - розповів він.

Прокурор уточнив, що замовник, який перебуває в Москві, - кримінальний авторитет, який має великий вплив як в Молдові, так і в Росії. Імена замовників В.Бусуйок відмовився називати в інтересах слідства. Прокурор також не назвав і можливі мотиви замаху на В.Плахотнюка. За його словами, про це можна буде говорити вже за підсумками розслідування.

Одночасно з затриманнями в Кишиневі проходили обшуки. В результаті були виявлені чотири гранати, два пістолета з глушником, кілька рацій, камуфляжне спорядження, одноразові мобільні телефони, комп'ютери та документи, які містять цінні для слідства записи.

Як зазначається, всього у цій справі вже заарештовано 17 осіб в Молдові і Україні. Серед затриманих в Молдові учасників злочинного угруповання є як безпосередні виконавці, так і посередники. Їм вже пред'явлені різні обвинувачення, в тому числі - замах на вбивство. Їм загрожує від 15 до 20 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, в ДПСУ повідомили, що найняті для вбивства В.Плахотюка координувалися з ФСБ РФ.