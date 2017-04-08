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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63883 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107752 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121390 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119573 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114117 просмотра

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Прокуратура Молдовы: один из заказчиков убийства В.Плахотнюка находится в Москве

Прокуратура Молдовы: один из заказчиков убийства В.Плахотнюка находится в Москве

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранительные органы Молдовы подтвердили информацию о задержании членов международной преступной группировки, которая планировала покушение на лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. По предварительным данным, покушение на политика заказали двое граждан Молдовы, один из которых находится в Москве, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Задержание членов преступной группировки происходило синхронно в Кишиневе и Киеве. Как рассказал прокурор прокуратуры страны по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, молдавским правоохранительным органам удалось задержать восемь человек, шесть из которых — граждане Молдовы, имеющие гражданства и других стран, а двое — граждане Украины. У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы девять членов преступной группировки. В.Бусуйок уточнил, что граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку на Донбассе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

По словам прокурора, между участниками группировки были четко распределены роли и задачи.

“Нам удалось выявить двух заказчиков покушения. Оба они — граждане Молдовы. Один из них находится в Москве”, — рассказал он.

Прокурор уточнил, что находящийся в Москве заказчик — криминальный авторитет, имеющий большое влияние как в Молдове, так и в России. Имена заказчиков В.Бусуйок отказался называть в интересах следствия. Прокурор также не назвал и возможные мотивы покушения на В.Плахотнюка. По его словам, об этом можно будет говорить уже по итогам расследования.

Одновременно с задержаниями в Кишиневе проходили обыски. В результате были обнаружены четыре гранаты, два пистолета с глушителем, несколько раций, камуфляжное снаряжение, одноразовые мобильные телефоны, компьютеры и документы, которые содержат ценные для следствия записи.

Как отмечается, всего по этому делу уже арестовано 17 человек в Молдове и Украине. Среди задержанных в Молдове участников преступной группировки есть как непосредственные исполнители, так и посредники. Им уже предъявлены различные обвинения, в том числе — покушение на убийство. Им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что нанятые для убийства В.Плахотюка координировались с ФСБ РФ.

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