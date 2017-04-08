Прокуратура Молдовы: один из заказчиков убийства В.Плахотнюка находится в Москве

Задержание членов преступной группировки происходило синхронно в Кишиневе и Киеве. Как рассказал прокурор прокуратуры страны по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, молдавским правоохранительным органам удалось задержать восемь человек, шесть из которых — граждане Молдовы, имеющие гражданства и других стран, а двое — граждане Украины. У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы девять членов преступной группировки. В.Бусуйок уточнил, что граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку на Донбассе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

По словам прокурора, между участниками группировки были четко распределены роли и задачи.

“Нам удалось выявить двух заказчиков покушения. Оба они — граждане Молдовы. Один из них находится в Москве”, — рассказал он.

Прокурор уточнил, что находящийся в Москве заказчик — криминальный авторитет, имеющий большое влияние как в Молдове, так и в России. Имена заказчиков В.Бусуйок отказался называть в интересах следствия. Прокурор также не назвал и возможные мотивы покушения на В.Плахотнюка. По его словам, об этом можно будет говорить уже по итогам расследования.

Одновременно с задержаниями в Кишиневе проходили обыски. В результате были обнаружены четыре гранаты, два пистолета с глушителем, несколько раций, камуфляжное снаряжение, одноразовые мобильные телефоны, компьютеры и документы, которые содержат ценные для следствия записи.

Как отмечается, всего по этому делу уже арестовано 17 человек в Молдове и Украине. Среди задержанных в Молдове участников преступной группировки есть как непосредственные исполнители, так и посредники. Им уже предъявлены различные обвинения, в том числе — покушение на убийство. Им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что нанятые для убийства В.Плахотюка координировались с ФСБ РФ.