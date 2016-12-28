Прокуратура має інформацію про осіб, які збирають "данину" з київських МАФів - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура володіє інформацією про прізвища осіб, які створили мережу малих архітектурних форм і збирають з них данину. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на спільному брифінгу з київським міським головою Віталієм Кличком, передає кореспондент УНН.
"Прокуратура володіє прізвищами 2,5 десятків людей, які створили цілі мережі МАФів, які збирають з них необліковану данину. Ми домовилися про те, що почнемо діяти у законом передбаченому річищі і щодо них", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, відкрито провадження стосовно знесення МАФів у Києві.