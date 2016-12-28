Прокуратура має інформацію про осіб, які збирають "данину" з київських МАФів - Ю.Луценко

"Прокуратура володіє прізвищами 2,5 десятків людей, які створили цілі мережі МАФів, які збирають з них необліковану данину. Ми домовилися про те, що почнемо діяти у законом передбаченому річищі і щодо них", - сказав Генпрокурор.

Нагадаємо, відкрито провадження стосовно знесення МАФів у Києві.