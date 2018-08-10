Прокуратура Львівської області розпочала розслідування закупівлі вживаних німецьких трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура Львівщини розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості службовими особами Львівської міської ради та ЛКП “Львівелектротранс”. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.
“Прокуратурою області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання службової особами Львівської міської ради та ЛКП „Львівелектротранс“ своїх службових обов’язків при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв, технічні характеристики яких не відповідають існуючим у м. Львові маршрутним лініям та платформам зупинок, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість)”, — вказано у повідомленні.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Нацполіції у Львівській області.
Як повідомляв УНН, на Львівщині затримали чоловіка, причетного до вбивства власного сина.