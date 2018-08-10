Прокуратура Львовской области начала расследование закупки применяемых немецких трамваев

“Прокуратурой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Львовского городского совета и ЛКП „Львовэлектротранс“ своих служебных обязанностей при закупке 30 подержанных немецких трамваев, технические характеристики которых не соответствуют существующим в г. Львов маршрутным линиям и платформам остановок, по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность)”, — указано в сообщении.

Проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено следственному управлению ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как сообщал УНН, на Львовщине задержали мужчину, причастного к убийству собственного сына.