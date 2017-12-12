Прокуратура кваліфікувала дії Поклонської як воєнний злочин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим найближчим часом планує надати оцінку діям колишнього “прокурора Криму” Наталії Поклонської у справі заборони Меджлісу кримськотатарського народу. Про це сьогодні повідомив на брифінгу прокурор АРУ Гюндуз Мамедов, передає кореспондент УНН.
“У нас теж є епізод по ній (Н.Поклонській — ред. ), зокрема, щодо заборони Меджлісу. І найближчим часом ми дамо оцінку її дій по цьому факту. Оскільки ми вважаємо, що те, що зробила вона, то її дії ніяк по іншому як воєнний злочин. По іншому їй надати оцінку не можливо тут у межах національного законодавства. Тому що, будучи на так званій посаді прокурора Криму, вона скоювала недопустимі порушення прав людини”, — сказав Г.Мамедов.
Нагадаємо, ГПУ активно збирає докази правопорушень у Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд.