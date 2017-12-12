Прокуратура квалифицировала действия Поклонской как военное преступление

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 16307 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101035 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102987 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103244 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117673 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103661 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106070 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112789 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Прокуратура квалифицировала действия Поклонской как военное преступление

Прокуратура квалифицировала действия Поклонской как военное преступление

Киев  •  УНН

 • 21036 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым в ближайшее время планирует дать оценку действиям бывшего "прокурора Крыма" Натальи Поклонской по делу запрета Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сегодня сообщил на брифинге прокурор АРУ Гюндуз Мамедов, передает корреспондент УНН.

"У нас тоже есть эпизод по ней (Поклонской - ред.), в частности, запрета Меджлиса. И в ближайшее время мы дадим оценку ее действий по этому факту. Поскольку мы считаем, что то, что сделала она, то ее действия никак иначе как военное преступление. Иначе ей дать оценку невозможно здесь в рамках национального законодательства. Потому что, будучи на так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимы нарушения прав человека", - сказал Г.Мамедов.

Напомним, ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд.

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