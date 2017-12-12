Прокуратура квалифицировала действия Поклонской как военное преступление

"У нас тоже есть эпизод по ней (Поклонской - ред.), в частности, запрета Меджлиса. И в ближайшее время мы дадим оценку ее действий по этому факту. Поскольку мы считаем, что то, что сделала она, то ее действия никак иначе как военное преступление. Иначе ей дать оценку невозможно здесь в рамках национального законодательства. Потому что, будучи на так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимы нарушения прав человека", - сказал Г.Мамедов.

Напомним, ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд.