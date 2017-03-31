Прокуратура Криму розслідує переслідування правоохоронцями українців на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Прокуратура АР Крим розслідує справи правоохоронців, які переслідують кримських татар і громадян України в Криму. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Здійснюються аналогічні дії (досудові розслідування — ред.) щодо працівників прокуратури, міліції, судів, які співпрацюють з окупантами. В першу чергу ми займаємось тими, хто зараз здійснює репресії проти українських активістів з числа кримських татар, українських громадян, власне будь якої національності громадян України”, — сказав Ю.Луценко.
Він додав, що також однією з задач кримської прокуратури є співпраця з міжнародним судом у Гаазі.
“Ми готуємо аргументи для того, щоб відповідний орган прийняв рішення про початок розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності”, — сказав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму передасть у суд справи щодо всіх кримських депутатів, які співпрацювали з Росією.