Прокуратура Крыма расследует преследование правоохранителями украинцев на полуострове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63811 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165394 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121377 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119567 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105299 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура Крыма расследует преследование правоохранителями украинцев на полуострове

Прокуратура Крыма расследует преследование правоохранителями украинцев на полуострове

Киев  •  УНН

 • 12169 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Прокуратура АР Крым расследует дела правоохранителей, которые преследуют крымских татар и граждан Украины в Крыму. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Осуществляются аналогичные действия (досудебные расследования - ред.) в отношении сотрудников прокуратуры, милиции, судов, сотрудничающих с оккупантами. В первую очередь мы занимаемся теми, кто сейчас осуществляет репрессии против украинских активистов из числа крымских татар, украинских граждан, собственно любой национальности граждан Украины", - сказал Ю.Луценко.

Он добавил, что также одной из задач крымской прокуратуры является сотрудничество с международным судом в Гааге.

"Мы готовим аргументы для того, чтобы соответствующий орган принял решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма передаст в суд дела в отношении всех крымских депутатов, которые сотрудничали с Россией.

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