Прокуратура Крыма расследует преследование правоохранителями украинцев на полуострове

"Осуществляются аналогичные действия (досудебные расследования - ред.) в отношении сотрудников прокуратуры, милиции, судов, сотрудничающих с оккупантами. В первую очередь мы занимаемся теми, кто сейчас осуществляет репрессии против украинских активистов из числа крымских татар, украинских граждан, собственно любой национальности граждан Украины", - сказал Ю.Луценко.

Он добавил, что также одной из задач крымской прокуратуры является сотрудничество с международным судом в Гааге.

"Мы готовим аргументы для того, чтобы соответствующий орган принял решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма передаст в суд дела в отношении всех крымских депутатов, которые сотрудничали с Россией.