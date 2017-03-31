Прокуратура Крыма расследует преследование правоохранителями украинцев на полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Прокуратура АР Крым расследует дела правоохранителей, которые преследуют крымских татар и граждан Украины в Крыму. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Осуществляются аналогичные действия (досудебные расследования - ред.) в отношении сотрудников прокуратуры, милиции, судов, сотрудничающих с оккупантами. В первую очередь мы занимаемся теми, кто сейчас осуществляет репрессии против украинских активистов из числа крымских татар, украинских граждан, собственно любой национальности граждан Украины", - сказал Ю.Луценко.
Он добавил, что также одной из задач крымской прокуратуры является сотрудничество с международным судом в Гааге.
"Мы готовим аргументы для того, чтобы соответствующий орган принял решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности", - сказал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, прокуратура Крыма передаст в суд дела в отношении всех крымских депутатов, которые сотрудничали с Россией.