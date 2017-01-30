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Прокуратура Криму розпочала розслідування щодо затримання Е.Курбедінова

Прокуратура Криму розпочала розслідування щодо затримання Е.Курбедінова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато досудове розслідування щодо затримання та проведення обшуків житла українського адвоката Еміля Курбедінова. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.146 (незаконне позбавлення волі), ст.162 (порушення недоторканості житла), ст.397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

За інформацією прес-служби, підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали численні публікації, оприлюднені в мережі Інтернет щодо затримання та проведення обшуків житла та іншого володіння українського адвоката Е.Курбедінова, який захищає інтереси громадян України на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Наразі досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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