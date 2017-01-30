Прокуратура Криму розпочала розслідування щодо затримання Е.Курбедінова

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.146 (незаконне позбавлення волі), ст.162 (порушення недоторканості житла), ст.397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

За інформацією прес-служби, підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали численні публікації, оприлюднені в мережі Інтернет щодо затримання та проведення обшуків житла та іншого володіння українського адвоката Е.Курбедінова, який захищає інтереси громадян України на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Наразі досудове розслідування триває.