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Прокуратура Крыма начала расследование по задержанию Э.Курбединова

Прокуратура Крыма начала расследование по задержанию Э.Курбединова

Киев • УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по задержанию и проведению обысков жилья украинского адвоката Эмиля Курбединова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по трем уголовным производствах по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.146 (незаконное лишение свободы), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст.397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украина ", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и другого владения украинского адвоката Э.Курбединова, который защищает интересы граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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