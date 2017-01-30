Прокуратура Крыма начала расследование по задержанию Э.Курбединова

"Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по трем уголовным производствах по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.146 (незаконное лишение свободы), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст.397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украина ", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и другого владения украинского адвоката Э.Курбединова, который защищает интересы граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Сейчас досудебное расследование продолжается.