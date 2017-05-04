Прокуратура клопотатиме перед судом про довічне позбавлення волі щодо В.Януковича - Р.Кравченко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сторона обвинувачення проситиме суд засудити колишнього Президента України Віктора Януковича до довічного позбавлення волі у зв'язку з тим, що він не визнав своєї вини. Про це сьогодні сказав на брифінгу військовий прокурор Руслан Кравченко, який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента, передає кореспондент УНН.
"Сторона обвинувачення у зв'язку з тим, що обвинувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість, сторона обвинувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання - це довічне позбавлення волі", - наголосив прокурор.
Нагадаємо, держобвинувачення наполягатиме на заочному судовому провадженні у справі В.Януковича.
Також нагадаємо, суд продовжить підготовче засідання у справі В.Януковича 18 травня.
Додамо, 4 травня суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича і відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.
Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.