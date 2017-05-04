Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении свободы относительно В.Януковича - Р.Кравченко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сторона обвинения будет просить суд приговорить бывшего Президента Украины Виктора Януковича к пожизненному лишению свободы в связи с тем, что он не признал своей вины. Об этом сказал на брифинге военный прокурор Руслан Кравченко, который является старшим группы прокуроров в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента, передает корреспондент УНН.
"Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою виновность, сторона обвинения будет ходатайствовать только относительно высшей меры наказания - это пожизненное лишение свободы", - отметил прокурор.
Напомним, гособвинение будет настаивать на заочном судебном производстве по делу В.Януковича.
Также напомним, суд продолжит подготовительное заседание по делу В.Януковича 18 мая.
Добавим, 4 мая суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича и отказал защите в отложении предварительного заседания.
Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.