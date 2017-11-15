Прокуратура і Міноборони оберуть полігон, де проведуть слідчий експеримент у справі вибухів у Калинівці

“По Калинівці зараз слідство шукає місце проведення слідчого експерименту. Тобто, підриву боєзапасів, які перші здетонували, а це були системи реактивного вогню „Град“ для того, щоб зрозуміти, за яким можливим механізмом відбулася детонація... Треба зрозуміти, чи це (детонація відбулася — ред.) від службової недбалості, чи це дійсно говорить про те, що детонатор чи пристрій, який спричинив вибух, був установлений іншими сторонніми особами”, — зазначив він.

Головний військовий прокурор пояснив, що це не зовсім безпечно, тому прокуратура погоджує з Міністерством оборони полігон, на якому буде здійснено експеримент, де буде все фіксуватися процесуальним шляхом.

За його словами, у справі вибухів у Балаклії експертизою встановлено механізм потрапляння вибухового пристрою.

“Зараз проводяться відповідні дії для того, щоб зрозуміти як це відбулося і хто це спричинив”, — сказав він й уточнив, що основною версією є диверсія.

Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у слідства є нові дані щодо вибухів у Калинівці.