Прокуратура і Міноборони оберуть полігон, де проведуть слідчий експеримент у справі вибухів у Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Військова прокуратура та Міністерство оборони України погоджують полігон, де буде здійснено слідчий експеримент, аби зрозуміти, як відбулася детонація боєзапасів на арсеналі в Калинівці Вінницької області. Про це сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
“По Калинівці зараз слідство шукає місце проведення слідчого експерименту. Тобто, підриву боєзапасів, які перші здетонували, а це були системи реактивного вогню „Град“ для того, щоб зрозуміти, за яким можливим механізмом відбулася детонація... Треба зрозуміти, чи це (детонація відбулася — ред.) від службової недбалості, чи це дійсно говорить про те, що детонатор чи пристрій, який спричинив вибух, був установлений іншими сторонніми особами”, — зазначив він.
Головний військовий прокурор пояснив, що це не зовсім безпечно, тому прокуратура погоджує з Міністерством оборони полігон, на якому буде здійснено експеримент, де буде все фіксуватися процесуальним шляхом.
За його словами, у справі вибухів у Балаклії експертизою встановлено механізм потрапляння вибухового пристрою.
“Зараз проводяться відповідні дії для того, щоб зрозуміти як це відбулося і хто це спричинив”, — сказав він й уточнив, що основною версією є диверсія.
Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у слідства є нові дані щодо вибухів у Калинівці.