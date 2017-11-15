Прокуратура и Минобороны выберут полигон, где проведут следственный эксперимент по делу взрывов в Калиновке

“По Калиновке сейчас следствие ищет место проведения следственного эксперимента. То есть, подрыва боеприпасов, которые первые сдетонировали, а это были системы реактивного огня „Град“ для того, чтобы понять, по какому возможному механизму произошла детонация ... Надо понять, это (детонация произошла — ред.) из-за служебной халатности, или это действительно говорит о том, что детонатор или устройство, которое вызвало взрыв, был установлено другими посторонними лицами”, — отметил он.

Главный военный прокурор объяснил, что это не совсем безопасно, поэтому прокуратура согласовывает с Министерством обороны полигон, на котором будет осуществлен эксперимент, где будет все фиксироваться процессуальным путем.

По его словам, по делу взрывов в Балаклее экспертизой установлено механизм попадания взрывного устройства.

“Сейчас проводятся соответствующие действия для того, чтобы понять как это произошло и кто это вызвал”, — сказал он и уточнил, что основной версией является диверсия.

Как сообщал УНН, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что у следствия есть новые данные по взрывам в Калиновке.