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Прокуратура Греції видала ордер на арешт президента футбольного клубу, який зі зброєю зірвав матч

Прокуратура Греції видала ордер на арешт президента футбольного клубу, який зі зброєю зірвав матч

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Після інциденту на матчі “ПАОКа” прокуратура Греції видала ордер на арешт Саввіді і його супутників. Про це повідомляє УНН з посиланням на грецьке видання ThessNews.

58-річний власник і президент футбольного клубу ПАОК з Салонік Іван Саввіді, російський підприємець з грецьким корінням, на останній хвилині футбольного матчу вискочив на поле. Саввіді виявився незадоволений тим, що гол його команди скасували через офсайд. Рахунок при цьому був 0:0, йшов доданий арбітром час.

Матч мав принципове значення: “ПАОК” зустрічався зі своїм головним конкурентом в грецькому чемпіонаті, клубом “АОК” з Афін. Перемога забезпечила б “ПАОК” потрібну кількість очок, щоб очолити першість.

Саввіді вибіг на поле в супроводі охорони і вирішив забрати команду. Також він попрямував до судді і почав погрожувати йому, як стверджують представники “АОК”, повідомляє портал Keep Talking Greece. На фотографіях з місця подій видно, що на поясі у Саввіді пістолет в кобурі. Зброю він не діставав, але, за деякими відомостями, говорив судді, що той — “небіжчик”.

Матч дограти не вдалося, сам Саввіді після зустрічі кудись поїхав і більше на публіці не з’являвся. Його представник пояснив, що бізнесмен перенервував і дав волю емоціям. Носіння зброї в Греції не заборонено, йдеться в заяві прес-служби Саввіді, тому заарештовувати і покарати росіянина немає за що.

Де він знаходиться зараз, достовірно невідомо. Міністерство спорту Греції тимчасово призупинило чемпіонат по футболу, місцеві газети пишуть про повернення “мафії” і беззаконня в спорт. Коли чемпіонат розпочнеться знову, невідомо. “ПАОК” покараний зняттям трьох очків.

Як повідомляв УНН, через скасований гол президент клубу вибіг на поле з пістолетом, матч завершився безладами.

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