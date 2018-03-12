Прокуратура Греции выдала ордер на арест президента футбольного клуба, который с оружием сорвал матч

58-летний владелец и президент футбольного клуба ПАОК из Салоников Иван Саввиди, российский предприниматель с греческими корнями, на последней минуте футбольного матча выскочил на поле. Саввиди оказался недоволен тем, что гол его команды отменили из-за офсайда. Счет при этом был 0:0, шло добавленное время.

Матч имел принципиальное значение: “ПАОК” встречался со своим главным конкурентом в греческом чемпионате, клубом “АОК” из Афин. Победа обеспечила бы “ПАОК” нужное количество очков, чтобы возглавить первенство.

Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и решил забрать команду. Также он направился к судье и начал угрожать ему, как утверждают представители “АОК”, сообщает портал Keep Talking Greece. На фотографиях с места событий видно, что на поясе у Саввиди пистолет в кобуре. Оружие он не доставал, но, по некоторым сведениям, говорил судье, что тот — “покойник”.

Матч доиграть не удалось, сам Саввиди после встречи куда-то уехал и больше на публике не появлялся. Его представитель пояснил, что бизнесмен перенервничал и дал волю эмоциям. Ношение оружия в Греции не запрещено, говорится в заявлении пресс-службы Саввиди, поэтому арестовывать и наказать россиянина не за что.

Где он находится сейчас, достоверно неизвестно. Министерство спорта Греции временно приостановило чемпионат по футболу, местные газеты пишут о возвращении “мафии” и беззакония в спорт. Когда чемпионат начнется снова, неизвестно. “ПАОК” наказан снятием трех очков.

Как сообщал УНН, из отмененный гол президент клуба выбежал на поле с пистолетом, матч завершился беспорядками.