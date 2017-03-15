Прокуратура Франції розпочала розслідування відносно Е.Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Французька прокуратура почала попереднє розслідування відносно кандидата на президентських виборах Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на AFP.
Раніше видання Canard enchaine повідомило, що під час виконання обов’язків міністра економіки Е.Макрон брав участь у зустрічі з бізнесменами в Лас-Вегасі. “Витрати на поїздку склали 380 тисяч євро,” — повідомили в ЗМІ.
При цьому вся сума була довірена агентству з комунікацій Havas, яке й займалося організацією зустрічі Е.Макрона. Передбачена в таких випадках процедура оголошення тендера не було дотримано.
Сам Е.Макрон стверджує, що йому не було нічого відомо про організаційні деталі. “Я не знав про це,” — заявив кандидат.
Однак таке пояснення не задовольнило представників французької опозиції. “Викликає чималий подив той факт, що вся увага перевіряючих органів прикута виключно до кандидата від республіканців Франсуа Фійона,” — відзначав глава фракції партії в Національних зборах Крістіан Жакоб.
Як повідомляв УНН, кандидат на пост президента Франції, лідер руху “На марші” Еммануель Макрон лідирує у виборчих перегонах, випередивши главу партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.