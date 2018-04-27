Прохання Собчак про звільнення Сенцова і Кольченка опрацьовується - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прохання колишнього кандидата в Президенти Росії Ксенії Собчак про звільнення політв'язнів в Росії, зокрема українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка, перебуває в роботі. Про це повідомив прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на "Федеральне агентство новин".
"Список був переданий, і він перебуває в роботі", - сказав Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін доручив опрацювати прохання Собчак про звільнення Сенцова і Кольченка.
Нагадаємо, 19 березня Ксенія Собчак передала президенту Росії Володимиру Путіну список політв'язнів з 16 осіб, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченка.
Відзначимо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Обидва українця свою провину заперечували. Правозахисний рух "Меморіал" визнав їх політв'язнями.