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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко находится в работе – Песков

Киев • УНН

 • 8712 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Просьба бывшего кандидата в Президенты России Ксении Собчак об освобождении политзаключенных в России, в том числе украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, находится в работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

Прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко находится в работе – Песков

“Список был передан, и он находится в работе”, — сказал Песков.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин поручил проработать прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко.

Напомним, 19 марта Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину список политзаключенных из 16 человек, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Отметим, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

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