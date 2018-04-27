Прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко находится в работе – Песков

“Список был передан, и он находится в работе”, — сказал Песков.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин поручил проработать прошение Собчак об освобождении Сенцова и Кольченко.

Напомним, 19 марта Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину список политзаключенных из 16 человек, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Отметим, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.