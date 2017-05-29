Проіранські ополченці вибили ісламістів з сіл під Мосулом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Підтримувані Іраном шиїтські ополченці в Іраку заявили, що звільнили від бойовиків радикальної "Ісламської держави" (ІД) низку сіл на захід від Мосула, де тривають бої. Бійці "Сил народної мобілізації" таким чином просунулися ближче до кордону з Сирією, передає УНН з посиланням на Reuters.
За повідомленням ополченців, ідеться про райони гірського округу Синджар, зокрема про село Коджо, з якого бійці ІД у 2014 році викрали сотні жінок-єзидок, у тому числі нинішню посолку доброї волі ООН Надію Мурад. Лідер ополчення в розмові з державним мовником Ірку пообіцяв, що це та інші звільнені села повернуть під контроль єзидської громади.
Мосул є останньою цитаделлю ІД в Іраку, за сім місяців операції місто майже цілком звільнено від ісламістів. Під їхнім контролем залишився лише невеликий район на західному березі річки Тигр, що розділяє місто.
Нагадаємо, підрозділи іракської армії розпочали наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в західній частині міста Мосула.