Проиранского ополченцы выбили исламистов из сел под Мосулом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы в Ираке заявили, что освободили от боевиков радикальной "Исламского государства" (ИГ) ряд сел к западу от Мосула, где продолжаются бои. Бойцы "Сил народной мобилизации" таким образом продвинулись ближе к границе с Сирией, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По сообщению ополченцев, речь идет о районы горного округа Синджар, в частности о селе Коджо, с которого бойцы ИГ в 2014 году похитили сотни женщин-езидок, в том числе нынешнюю посолку доброй воли ООН Надежду Мурад. Лидер ополчения в разговоре с государственным заказчиком Ирку пообещал, что этот и другие освобожденные села вернут под контроль езидские общины.
Мосул является последней цитаделью ИГ в Ираке, за семь месяцев операции город почти полностью освобождены от исламистов. Под их контролем остался только небольшой район на западном берегу реки Тигр, разделяющей город.
Напомним, подразделения иракской армии начали наступление на последний бастион террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в западной части города Мосула.