Програми підготовки українських воїнів у Естонії триватимуть - Резніков

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Резніков повідомив, що мав змістовну відеотелеконференцію зі своїм естонським колегою Ганно Певкуром, під час його відвідин наших військовослужбовців на навчальній базі в Естонії.

"Користуючись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчать курс і вирушать у район бойових дій", - написав міністр.

Він також подякував "естонським друзям за потужну підтримку".

"Програми підготовки для ЗСУ у Естонії триватимуть", - резюмував міністр.

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