Прогнозована оптово-ринкова ціна електроенергії з липня зросте на 1,8% - НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг внесла зміни до постанови від 20 грудня 2016 року №2326 “Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2017 рік”, відповідно до яких з 1 липня збільшується оптово-ринкова ціна електроенергії на 1,8% — до 1365,72 грн за 1 МВт/год (без ПДВ), передає УНН.
Згідно з постановою, НКРЕКП затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2017 рік на рівні 1353,66 грн за 1МВт/год (без ПДВ).
Прогнозована оптово-ринкова ціна розбита на чотири квартали. А саме - у 1-2-му кварталах ціна буде на рівні 1341,57 грн за 1 МВт/год (без ПДВ), у 3-4-му — 1365,72 грн за 1 МВт/год (без ПДВ).
Таким чином, починаючи з 3-го кварталу (з 1 липня 2017 року), прогнозована оптово-ринкова ціна електроенергії зросте на 1,8% — до 1365,72 грн за 1 МВт/год (без ПДВ).
Нагадаємо, НКРЕКП збільшить тариф на відпуск електроенергії для “Енергоатома” на 2,9% з квітня.