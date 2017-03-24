Прогнозируемая оптово-рыночная цена электроэнергии с июля вырастет на 1,8% - НКРЭКУ

Согласно постановлению, НКРЭКУ утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии на 2017 год на уровне 1353,66 грн за 1 МВт/ч (без НДС).

Прогнозируемая оптово-рыночная цена разбита на четыре квартала. А именно - в 1-2-м кварталах цена будет на уровне 1341,57 грн за 1 МВт/ч (без НДС), в 3-4-м - 1365,72 грн за 1 МВт/ч (без НДС).

Таким образом, начиная с 3-го квартала (с 1 июля 2017 года), прогнозируемая оптово-рыночная цена электроэнергии вырастет на 1,8% - до 1365,72 грн за 1 МВт/ч (без НДС).

Напомним, НКРЭКУ увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля.