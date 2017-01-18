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Профільний Комітет ВР згадав про нагляд за процесом “очищення” банківського сектору

Київ • УНН

 • 6825 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка у своєму Facebook написав, що хоче припинити спроби НБУ вбити здорові українські малі та середні банки, повідомляє УНН.

“Ми повинні спростити процедури поповнення капіталу банків. Треба створити більш прості правила приєднання малих банків до більш життєздатних, аби на ринку залишалися найкращі – найбільш надійні та ефективні банківські установи.

Запропонував колегам по Комітету спільно із банківськими асоціаціями та експертами уважно стежити за процесом докапіталізації. Ми повинні вчасно припиняти спроби НБУ вбити здорові українські малі та середні банки. Наше спільне завдання створити умови для розвитку банків саме із українським приватним капіталом. Це стратегічне завдання з огляду на довгострокові цілі економічного розвитку України”, - зазначив С.Рибалка.

Варто зауважити, що до такого висновку голова профільного Комітету ВР прийшов під час засідання у понеділок, 17 січня. В той же час НБУ вже повідомив про фактичне завершення процесу так званого очищення банківського сектору. За даними НБУ, 32 банки вже ліквідовано, 82 банки перебувають у процесі ліквідації, ще у 4 банках введено тимчасову адміністрацію.

Нагадаємо, голову профільного Комітету ВР С.Рибалку запідозрили у популізмі через невиконання обіцянок

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