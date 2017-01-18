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Профильный комитет ВР вспомнил о надзоре за процессом "очистки" банковского сектора

Киев • УНН

 • 6824 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка в своем Facebook написал, что хочет прекратить попытки НБУ убить здоровые украинские малые и средние банки, сообщает УНН.

"Мы должны упростить процедуры пополнения капитала банков. Надо создать более простые правила присоединения малых банков к более жизнеспособным, чтобы на рынке оставались лучшие - самые надежные и эффективные банковские учреждения.

Предложил коллегам по Комитету совместно с банковскими ассоциациями и экспертами внимательно следить за процессом докапитализации. Мы должны вовремя пресекать попытки НБУ убить здоровые украинские малые и средние банки. Наша общая задача создать условия для развития банков именно с украинским частным капиталом. Это стратегическая задача, учитывая долгосрочные цели экономического развития Украины", - отметил С.Рыбалка.

Стоит заметить, что к такому выводу глава профильного Комитета ВР пришел во время заседания в понедельник, 17 января. В то же время НБУ уже сообщил о фактическом завершении процесса так называемой очистки банковского сектора. По данным НБУ, 32 банка уже ликвидированы, 82 банка находятся в процессе ликвидации, еще в 4 банках введена временная администрация.

Напомним, главу профильного Комитета ВР С.Рыбалку заподозрили в популизме из-за невыполнения обещаний.

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