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Профільний комітет ВР проголосував за недовіру керівництву Укрзалізниці

Профільний комітет ВР проголосував за недовіру керівництву Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 19132 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури проголосував за висловлення недовіри керівництву Укрзалізниці. Про це повідомив голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту, нардеп Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“... на комітеті проголосували висловити недовіру керівництву Укрзалізниці. Утримались четверо, решта — за”, — написав Скічко.

За його словами, Укрзалізниця зараз у найкритичнішому стані за весь час свого існування. “Фактично весь топ-менеджмент — у статусі виконуючих обов’язки, в.о. голови правління УЗ Іван Юрик — залишився у спадок від старої команди", - вказав він.

“Весь цей колектив в.о. керівників працює розлагоджено, без розуміння стратегії розвитку компанії, рішення, які ухвалюються, безсистемні й хаотичні, ведуть не до виходу з кризи, а ще глибше заганяють УЗ до банкрутства”, — зазначив він.

Скічко зауважив, що в такій ситуації комітет з питань транспорту та інфраструктури "був зобов’заний вдатися до цього кроку".

Нагадаємо, у поїздах до Києва та зворотно вирішили продавати квитки на всі місця.

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