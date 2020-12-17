Профільний комітет підтримав призначення Романа Лещенка міністром агрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.
“Комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради розглянув і підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні сьогодні, 17 грудня, планує розглянути призначення трьох міністрів: аграрної політики, енергетики та освіти.
Так, Рада має намір розглянути кадрові питання, а саме питання про: призначення Лещенка Романа Миколайовича міністром аграрної політики та продовольства України; призначення Вітренка Юрія Юрійовича першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України; про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича міністром освіти і науки України.
Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена просто спантеличили нардепів та суспільство, а деякі - викликали критику на свою адресу.