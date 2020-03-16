Професор Національного університету ім. Богомольця відповість на питання читачів УНН щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні о 19 годині доктор медичних наук, професор, декану медфакультету Національного університету ім. Богомольця Сергій Сова відповість на питання наших читачів та глядачів, повідомляє УНН.
В рамках проекту “Зберігайте спокій!”, що покликаний інформувати населення про коронавірусну інфекцію, ви можете задати питання доктору медичних наук, професору, декану медфакультету Національного університету ім. Богомольця Сергію Сові.
Свої питання залишайте під цим анонсом. Фахівець відповість на них у прямому ефірі сьогодні о 19:00.
Прямий ефір можна подивитися на сторінці ІА УНН у Facebook чи безпосередньо зайшовши на головну сторінку сайту ІА УНН, а також скориставшись мобільним додатком ІА УНН для смартфонів (встановити можна перейшовши за посиланнями): Android або iOS.
Нагадаємо, раніше на питання відповідав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Ефір можна переглянути в запису.