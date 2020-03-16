Профессор Национального университета им. Богомольца ответит на вопросы читателей УНН касательно коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в 19 часов доктор медицинских наук, профессор, декану медфакультета Национального университета им. Богомольца Сергей Сова ответит на вопросы наших читателей и зрителей, сообщает УНН.
В рамках проекта “Сохраняйте спокойствие!”, который призван информировать население о коронавирусной инфекциии, вы можете задать вопрос доктору медицинских наук, профессору, декану медфакультета Национального университета им. Богомольца Сергей Сове.
Свои вопросы оставляйте под этим анонсом. Специалист ответит на них в прямом эфире сегодня в 19:00.
Прямой эфир можно посмотреть на странице ИА УНН в Facebook или непосредственно зайдя на главную страницу сайта ИА УНН, а также воспользовавшись мобильным приложением ИА УНН для смартфонов (установить можно перейдя по ссылкам): Android или iOS.
Напомним, ранее на вопросы отвечал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Эфир можно посмотреть в записи.