Проект закону про нацбезпеку передбачає реформу СБУ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Проект закону про національну безпеку передбачає реформу Служби безпеки України. Про це на засіданні комітету ВР з національної безпеки та оборони заявив народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.
“Ми маємо констатувати і говорити про те, що система цивільно-демократичного контролю яка є елементом реформ, які країна має здійснити в порядку входження до НАТО, потребує більш чіткого регулювання парламенту, а саме комітету який би опікувався наглядом за структурами які займаються розвідкою і поза гласним зйомом інформаці. Мова іде про повноваження СБУ, які здійснюють правоохоронну діяльність, в тому числі мають право реалізовувати її негласним шляхом... Ми починаємо процес реформування СБУ шляхом зміни її статусу — пропонується назвати СБУ спеціальним органом з правоохоронними функціями та військовими формуваннями у складі”, — повідомив Вінник.
Раніше народний депутат України Іван Вінник повідомив, що на сьогоднішній день робоча група ще не закінчила роботу над законопроектом про національну безпеку України.
У свою чергу представник Президента України в парламенті Ірина Луценко заявила, що парламент має пришвидшити свою роботу над законопроектом про національну безпеку України.
Як повідомляв УНН, закон про національну безпеку вивчається профільним комітетом парламенту і експертним середовищем НАТО.