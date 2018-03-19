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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10006 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15216 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61601 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Проект закона о нацбезопасности предусматривает реформу СБУ - нардеп

Проект закона о нацбезопасности предусматривает реформу СБУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Проект закона о национальной безопасности предусматривает реформу Службы безопасности Украины. Об этом на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает УНН.

"Мы должны констатировать и говорить о том, что система гражданско-демократического контроля которая является элементом реформ, которые страна должна осуществить в порядке вхождения в НАТО, требует более четкого регулирования парламента, а именно комитета, который бы занимался надзором за структурами, которые занимаются разведкой и не гласным съемом информации. Речь идет о полномочиях СБУ, что осуществляет правоохранительную деятельность, в том числе имеет право реализовывать ее негласным путем... Мы начинаем процесс реформирования СБУ путем изменения ее статуса - предлагается назвать СБУ специальным органом с правоохранительными функциями и военными формированиями в составе", - сообщил Винник.

Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что на сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.

В свою очередь представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.

Украинские Национальные Новости

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