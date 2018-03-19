Проект закона о нацбезопасности предусматривает реформу СБУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Проект закона о национальной безопасности предусматривает реформу Службы безопасности Украины. Об этом на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает УНН.
"Мы должны констатировать и говорить о том, что система гражданско-демократического контроля которая является элементом реформ, которые страна должна осуществить в порядке вхождения в НАТО, требует более четкого регулирования парламента, а именно комитета, который бы занимался надзором за структурами, которые занимаются разведкой и не гласным съемом информации. Речь идет о полномочиях СБУ, что осуществляет правоохранительную деятельность, в том числе имеет право реализовывать ее негласным путем... Мы начинаем процесс реформирования СБУ путем изменения ее статуса - предлагается назвать СБУ специальным органом с правоохранительными функциями и военными формированиями в составе", - сообщил Винник.
Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что на сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.
В свою очередь представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.
Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.