Проект Бюджету-2020: прожитковий мінімум наступного року зросте до 2 189 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті бюджету на 2020 рік закладене зростання прожиткового мінімуму до 2 189 гривень, повідомляє УНН.
Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься 1 липня та 1 грудня відповідного року.
Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривню;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень;
Для працездатних осіб:
- з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривні, з 1 грудня – 1 769 гривень.
Нагадаємо, проект бюджету на 2020 рік буде змінений під час обговорення між першим і другим читанням.