Продюсований Зеленським фільм став найпопулярнішим в Україні за п’ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Фільм, який продюсував Володимир Зеленський до обрання його президентом, став найпопулярнішим українським фільмом, який відвідало майже 800 тис. глядачів. Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.
"По глядачам в кінотеатрі на першому місці фільм "Я, ти, він, вона" (Володимира Зеленського). В нього найбільша була глядацька аудиторія в 798 тисяч глядачів", - сказав Анатолій Максимчук.
Також він додав, що ця кінострічка посіла друге місце серед українських фільмів, що повернули до бюджету найбільше інвестованих коштів. Дані аналізувались за п’ять років, до 1 жовтня 2019 року.
"Найбільше грошей повернуло, навіть більше, чим взяло, "Скажене весілля" Юрія Горбунова. На другому місці "Я, ти, він, вона" Володимира Зеленського. Тут фінансування було 17 мільйонів, 13 мільйонів повернуто", - сказав Анатолій Максимчук.
Нагадаємо, в Мінкульті розповіли, скільки за п’ять років заробили на українському кіно.