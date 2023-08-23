Продукцію МХП возитиме патріотичний теплотяг

ukru
29 березня, 17:57 • 272637 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363196 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301850 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336915 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301866 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220454 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205121 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164661 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535806 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79796 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83937 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51327 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53905 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56903 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392980 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535806 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569280 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566310 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205290 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363197 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175311 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166206 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137105 перегляди
Актуальне
Продукцію МХП возитиме патріотичний теплотяг

Продукцію МХП возитиме патріотичний теплотяг

Київ • УНН

 • 585398 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Теплотяг підприємства «Катеринопільський елеватор» (МХП) апгрейдили всередині і ззовні. Залізничний агрегат піддали капітальному ремонту і нанесли на нього українську символіку, передає УНН із посиланням на пресслужбу підприємства.

Деталі

Теплотяг піддали капітальному ремонту на одному із спецпідприємств Дніпропетровської області. Оскільки транспорт вичерпав свій моторесурс.

“Задля цього його доставили в Дніпропетровську область, де на спеціалізованому підприємстві повністю розібрали залізничний агрегат, замінили колеса, відремонтували двигун тощо та зібрали знову”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином, моторесурс залізничного агрегату оновився ще на сім років. Теплотяг знову може здійснювати перевезення продукції до залізничної станції.

Паралельно із апргрейдингом транспорту всередині, колектив підприємства підтримав пропозицію модернізувати теплотяг ззовні. Залізничний агрегат пофарбували у жовто-блакитний кольори, і нанесли на нього українську символіку.

Переглянути відео оновленого, патріотичного теплотягу можна за посиланням: https://fb.watch/mBA8eXn7DI/

Довідка

ТОВ “Катеринопільський елеватор” — одне з лідерів серед сільськогосподарських підприємств Черкаської області. До складу МХП Катеринопільський елеватор приєднався у 2004 році.

Основний вид діяльності КЕ — виготовлення комбікормів. Підприємство має потужності для сушки та очистки зерна (5 520 т/доба та 6 760 т/доба) та елеватори для зберігання зерна та олійних культур об’ємом 333 360 куб. м.

МХП — міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині трансформується в кулінарну компанію. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava та інші. Спільно з партнерами МХП відкриває торгові мережі різних форматів. Це і магазини кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, і мережа смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, і магазини “Наша Ряба” та “Їжа Свіжа”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04