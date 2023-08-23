Продукцію МХП возитиме патріотичний теплотяг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Теплотяг підприємства «Катеринопільський елеватор» (МХП) апгрейдили всередині і ззовні. Залізничний агрегат піддали капітальному ремонту і нанесли на нього українську символіку, передає УНН із посиланням на пресслужбу підприємства.
Деталі
Теплотяг піддали капітальному ремонту на одному із спецпідприємств Дніпропетровської області. Оскільки транспорт вичерпав свій моторесурс.
“Задля цього його доставили в Дніпропетровську область, де на спеціалізованому підприємстві повністю розібрали залізничний агрегат, замінили колеса, відремонтували двигун тощо та зібрали знову”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, моторесурс залізничного агрегату оновився ще на сім років. Теплотяг знову може здійснювати перевезення продукції до залізничної станції.
Паралельно із апргрейдингом транспорту всередині, колектив підприємства підтримав пропозицію модернізувати теплотяг ззовні. Залізничний агрегат пофарбували у жовто-блакитний кольори, і нанесли на нього українську символіку.
Переглянути відео оновленого, патріотичного теплотягу можна за посиланням: https://fb.watch/mBA8eXn7DI/
Довідка
ТОВ “Катеринопільський елеватор” — одне з лідерів серед сільськогосподарських підприємств Черкаської області. До складу МХП Катеринопільський елеватор приєднався у 2004 році.
Основний вид діяльності КЕ — виготовлення комбікормів. Підприємство має потужності для сушки та очистки зерна (5 520 т/доба та 6 760 т/доба) та елеватори для зберігання зерна та олійних культур об’ємом 333 360 куб. м.
МХП — міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині трансформується в кулінарну компанію. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava та інші. Спільно з партнерами МХП відкриває торгові мережі різних форматів. Це і магазини кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, і мережа смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, і магазини “Наша Ряба” та “Їжа Свіжа”.