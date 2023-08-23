Продукцию МХП будет возить патриотический тепловоз

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Тепловоз предприятия «Катеринопольский элеватор» (МХП) апгрейдили внутри и снаружи. Железнодорожный агрегат подвергли капитальному ремонту и нанесли на него украинскую символику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Детали

Тепловоз подвергли капитальному ремонту на одном из спецпредприятий Днепропетровской области. Поскольку транспорт исчерпал свой моторесурс.

“Для этого его доставили в Днепропетровскую область, где на специализированном предприятии полностью разобрали железнодорожный агрегат, заменили колеса, отремонтировали двигатель и собрали снова”, — говорится в сообщении.

Таким образом, моторесурс железнодорожного агрегата обновился еще на семь лет. Тепловоз снова может осуществлять перевозку продукции до железнодорожной станции.

Параллельно с апргрейдингом транспорта внутри, коллектив предприятия поддержал предложение модернизировать тепловоз снаружи. Железнодорожный агрегат покрасили в желто-голубой цвет, и нанесли на него украинскую символику.

Посмотреть видео обновленного, патриотического тепловоза можно по ссылке: https://fb.watch/mBA8eXn7DI/

Справка

ООО “Катеринопольский элеватор” — один из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Черкасской области. В состав МХП Катеринопольский элеватор присоединился в 2004 году.

Основной вид деятельности КЭ — изготовление комбикормов. Предприятие имеет мощности для сушки и очистки зерна (5 520 т/сутки и 6 760 т/сутки) и элеваторы для хранения зерна и масличных культур объемом 333 360 360 куб. м.

МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас трансформируется в кулинарную компанию. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Аппетитная”, “Легко!”, “Бащинский”, Skott Smeat, LaStrava и другие. Совместно с партнерами МХП открывает торговые сети различных форматов. Это и магазины кулинарных идей “Мясомаркет”, и сеть вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, и магазины “Наша Ряба” и “Еда Свежая”.

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