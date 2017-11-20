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Продукцію підприємств ДК "Укроборонпром" високо оцінили на Dubai Airshow 2017

Продукцію підприємств ДК "Укроборонпром" високо оцінили на Dubai Airshow 2017

Київ • УНН

 • 12706 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. ДК "Укроборонпром" представив останні досягнення авіабудівного кластеру на міжнародній виставці Dubai Airshow 2017, яка проходила у Об’єднаних Арабських Еміратах з 12 по 16 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу концерну.

На цій виставці був досягнутий цілий ряд стратегічних домовленостей з міжнародними партнерами, які забезпечать розвиток авіабудування України. А військово-транспортні літаки Ан-132D та Ан-70 від ДП "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", привернули максимальну увагу партнерів, потенційних замовників та експертів своїми можливостями.

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Загалом, на виставці свою продукцію та послуги представили 9 підприємств "Укроборонпрому": ДП "Антонов", ПАТ "НВО Київський завод автоматики", ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", ДП ДЗТІП "Промоборонекспорт", ДП "Українська авіаційна транспортна компанія". Фахівці підприємств провели більше 130 зустрічей з іноземними партнерами для встановлення взаємовигідних партнерських відносин та започаткування спільних проектів.

Нагадаємо, Держпідприємство “Антонов” показало унікальні кадри випробувального польоту літака Ан-132D.

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