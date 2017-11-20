Продукцию предприятий ГК "Укроборонпром" высоко оценили на Dubai Airshow 2017

На этой выставке был достигнут целый ряд стратегических договоренностей с международными партнерами, которые обеспечат развитие авиастроения Украины. А военно-транспортные самолеты Ан-132D и Ан-70 от ГП "Антонов", входящая в состав "Укроборонпрома", привлекли максимальное внимание партнеров, потенциальных заказчиков и экспертов своими возможностями.

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В общем, на выставке свою продукцию и услуги представили 9 предприятий "Укроборонпрома" ГП "Антонов", ОАО "НПО Киевский завод автоматики", ГП "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП ", ГП" Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт "ДП ДЗТИП" Промоборонэкспорт ", ГП" Украинская авиационная транспортная компания ". Специалисты предприятий провели более 130 встреч с иностранными партнерами для взаимовыгодных партнерских отношений и начала совместных проектов.

Напомним, Госпредприятие "Антонов" показало уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D.